По сравнению с 2025 годом модульные смартфоны этого производителя стали покупать на 116% чаще

Аналитическая компания Counterpoint Research недавно выпустила отчёт, согласно которому поставки смартфонов по итогам текущего квартала сократились на 6% из-за дефицита памяти DRAM и NAND, а также желания потребителей сэкономить на фоне непростого экономического положения во многих странах. Большая часть крупных производителей наблюдает падение прибыли, зато одна небольшая компания в настоящее время наслаждается ростом. Fairphone увеличила объём поставок своих модульных смартфонов на 116% по сравнению с показателями годичной давности.

Смартфоны Fairphone привлекают внимание тех, кто хочет без труда менять аккумуляторы своих мобильных устройств и даже другие компоненты, что на моделях прочих производителей самостоятельно сделать невозможно. Компания близка к уровню в миллион проданных устройств и к $500 млн дохода от их продаж.

Наибольший рост Fairphone показала в Великобритании, где продажи её смартфонов выросли на 241%, аксессуаров на 166%, а аудиопродукции - на 95%. На родине, в Нидерландах, показатели также отличные: рост продаж смартфонов на 200%, аксессуаров на 131% и аудиопродуктов на 56%. Во Франции эти показатели составляют 121%, 84% и 128% соответственно, а в Германии - 60%, 61% и 39%.

По словам коммерческого директора Fairphone Рутгера Снипа, подобный рост на фоне спада продаж остальных смартфонов говорит о том, что потребители в настоящее время переосмысливают представление о качественных технологиях. В результате по итогам 2025 года компания получила доход в размере 73,3 млн евро, улучшив значение 2024 года на 35%.