Всего количество подобных скачиваний составило 9,2 млн за месяц и 35,7 млн за год

Рост числа блокировок в рунете приводит и к усилению борьбы с ними пользователей. Статистика от Digital Budget сообщает, что в российском сегменте магазина приложений Google Play Store количество скачиваний программ VPN в марте увеличилось в 14 раз по сравнению с этим же месяцем 2025 года. Общее число скачиваний достигло 9,2 млн приложений. Борьба с VPN усложняет использование подобных сервисов, но полностью пользователи от них не отказываются.

Если смотреть на статистику скачиваний VPN в магазине Google за последние 12 месяцев, число составило 35,7 млн, говорит статистика Similarweb. Три первых месяца 2026 года в этом плане стали рекордными, как раз когда блокировки усилились. В первом квартале VPN в магазине Google скачали 21,27 млн раз. Показатели трёх ведущих сервисов из первой пятёрки достигли 2,5 млн скачиваний.

Анализирующий популярность мобильных приложений портал Sensor Tower сообщает, что в конце 2025 года сервисы VPN из первой пятёрки набрали 7,3 млн пользователей из России. Статистика сервиса Apple Censorship, который занимается отслеживанием удалений приложений из магазина Apple App Store, говорит о недоступности в нём 116 сервисов VPN по данным на конец апреля. В конце прошлого месяца сообщалось, что требования Роскомнадзора заставили магазин Apple избавиться от более чем 20 сервисов VPN. За три последних месяца число заблокированных сервисов VPN в России могло вырасти на 70%.

Борьба с VPN уже неблагоприятно сказалась на доходах маркетплейсов, которые вынуждены запрещать заходить на них с помощью средств обхода блокировок. По мнению экспертов, полностью запретить VPN не получится с технологической точки зрения.