Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Коммерсантъ»: Число скачиваний Android-приложений VPN в России увеличилось в марте в 14 раз за год
Всего количество подобных скачиваний составило 9,2 млн за месяц и 35,7 млн за год

Рост числа блокировок в рунете приводит и к усилению борьбы с ними пользователей. Статистика от Digital Budget сообщает, что в российском сегменте магазина приложений Google Play Store количество скачиваний программ VPN в марте увеличилось в 14 раз по сравнению с этим же месяцем 2025 года. Общее число скачиваний достигло 9,2 млн приложений. Борьба с VPN усложняет использование подобных сервисов, но полностью пользователи от них не отказываются.

Если смотреть на статистику скачиваний VPN в магазине Google за последние 12 месяцев, число составило 35,7 млн, говорит статистика Similarweb. Три первых месяца 2026 года в этом плане стали рекордными, как раз когда блокировки усилились. В первом квартале VPN в магазине Google скачали 21,27 млн раз. Показатели трёх ведущих сервисов из первой пятёрки достигли 2,5 млн скачиваний.

Анализирующий популярность мобильных приложений портал Sensor Tower сообщает, что в конце 2025 года сервисы VPN из первой пятёрки набрали 7,3 млн пользователей из России. Статистика сервиса Apple Censorship, который занимается отслеживанием удалений приложений из магазина Apple App Store, говорит о недоступности в нём 116 сервисов VPN по данным на конец апреля. В конце прошлого месяца сообщалось, что требования Роскомнадзора заставили магазин Apple избавиться от более чем 20 сервисов VPN. За три последних месяца число заблокированных сервисов VPN в России могло вырасти на 70%.

Борьба с VPN уже неблагоприятно сказалась на доходах маркетплейсов, которые вынуждены запрещать заходить на них с помощью средств обхода блокировок. По мнению экспертов, полностью запретить VPN не получится с технологической точки зрения.

#россия #android #vpn #блокировки #рунет #коммерсантъ
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter