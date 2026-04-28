Судно под названием «Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура» затонуло во время рейда Фрэнсиса Дрейка в 1587 году

Найденные в заливе Кадиса в Испании обломки корабля XVI века были идентифицированы как судно из Генуи под названием «Сан-Джорджо э Сант-Эльмо Буонавентура». Оно затонуло во время рейда Фрэнсиса Дрейка в 1587 году. Были обнаружены пушки, остатки пищи и следы деятельности людей во времена испанской Армады.

Обломки торгового судна были найдены в 2012 году. Археологические работы были связаны со строительством нового контейнерного терминала в порту Кадиса. В этом районе нашли три судна, обозначив их как «Дельта I», «Дельта II» и «Дельта III». Истинное название смогли найти учёные из Андалузского института исторического наследия.

Этот корабль не был обычным торговым судном, а прибыл в Кадис в составе государственной миссии от короля Испании Филиппа II. На его борту были военные припасы и бронзовые пушки для испанской Армады, подготовка которой велась в Лиссабоне. Речь идёт о кампании 1588 года, в преддверии противостояния Испании и Англии.

Изображение: Совет Андалусии по культуре и спорту

Рейд Фрэнсиса Дрейка на Кадис был совершён с 29 апреля по 1 мая 1587 года с целью срыва испанских приготовлений перед вторжением в Англию. Были уничтожены десятки испанских кораблей.

Интерес к судну Delta II подогревает обнаружение на нём хрупкого органического материала. Толстый слой ила помог сохранить древесину, остатки пищи, текстиль и другие обычно исчезающие в морской воде предметы. Например, найден драгоценный красный краситель из Америки под названием кошениль. Это был один из наиболее ценных предметов экспорта из Америки в Европу, который применялся в текстиле и предметах роскоши. Его описывали как третий по стоимости продукт из Америки после золота и серебра.

Краситель нашли в мешках из ткани внутри деревянных бочек. Анализ определил древесину как балтийский дуб. Также найдены керамические кувшины с оливками в рассоле и ящики с имбирём из Америки. Наконец, были найдены человеческие останки и кости крупного рогатого скота, свиней, коз и домашней птицы. Это описывает запасы провизии и рацион корабля XVI века.