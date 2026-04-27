Одновременно говорится об увеличении трафика мессенджера «Макс» на 60%

Согласно статистике Digital Budget, на которую ссылается издание «Коммерсантъ», замедление работы мессенджера Telegram в России привело к снижению его трафика по итогам первого квартала. Если в январе он вырос на 5%, то в феврале сократился на 10%, после чего в марте потерял ещё 18%. При этом трафик мессенджера «Макс» в первый месяц весны увеличился на 60%.

Если говорить исключительно о статистике на персональных компьютерах, объём трафика Telegram здесь упал на 22%. Одновременно с этим объём исходящего трафика Telegram увеличился на 66%. Это говорит об активных переходах на сторонние ресурсы, что продолжает делать мессенджер привлекательным для рекламодателей. Реклама в Telegram может оставаться законной до конца 2026 года.

Изображение: Gemini

Ранее сообщалось, что на фоне блокировок Telegram российские пользователи стали чаще переходить на азиатские мессенджеры, включая южнокорейский и турецкий. Среди российских альтернатив спросом пользовался форк Telega, который в итоге убрали из магазина приложений Apple как вредоносный.

Представители пресс-службы мессенджера «Макс» утверждают, что в начале апреля в приложении было зарегистрировано 110 млн пользователей и ежедневно активными из них были более 80 млн. В то же время в социальной сети «ВКонтакте» активная днём аудитория увеличилась в начале марта на 5%, а продолжительность пользования соцсетью выросла на 9%.

По мнению аналитиков, российские пользователи в настоящее время пытаются адаптироваться. Они не собираются покидать Telegram насовсем, но для подстраховки стараются завести один или несколько точно работающих мессенджеров и могут применять их для решения разных задач.