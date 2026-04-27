Распространение искусственного интеллекта способствует поддержанию спроса на мобильные устройства, поэтому компании с двух этих рынков тесно сотрудничают между собой. Очередным примером такого сотрудничества является взаимодействие компаний OpenAI, Qualcomm и MediaTek. Известная своим чат-ботом ChatGPT компания OpenAI работает над собственным мобильным процессором.

К настоящему моменту известно, что в планах OpenAI значится работа над рядом устройств потребительского рынка, в состав которых войдёт искусственный интеллект. Например, это будут наушники с кодовым именем Sweetpea, которые могут поступить на прилавки под брендом Dime. В них предполагается облачная обработка данных, а локально данные будут обрабатываться благодаря чипу Samsung Exynos, производимому по техпроцессу 2 нм.

Другим потребительским устройством от OpenAI может стать нечто, по форме и размеру напоминающее Apple iPod Shuffle. Оно пока обозначено под кодовым именем Gumdrop и не обладает полноценным экраном. Известно о контекстном распознавании благодаря набору датчиков, в том числе камерам и микрофонам. Устройство будет работать со специальными моделями искусственного интеллекта, а более требовательные к вычислительным ресурсам задачи будут обрабатываться в облаке. Ещё устройство будет уметь превращать рукописные заметки в текст и загружать их в ChatGPT. Этот гаджет можно будет носить в кармане или на шее. Релиз ожидается в этом или в 2027 году.

Известный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал пост в X, где говорится, что OpenAI бросит свои основные силы на рынок смартфонов. Речь идёт о работе над процессором, а смартфон на его основе должна собрать компания Luxshare.

По мнению OpenAI, традиционные приложения останутся в прошлом, а им на смену придут агентные модели ИИ с сочетанием локальной обработки и облачных вычислений. Смартфон будет отвечать за сбор данных в реальном времени, управление иерархией памяти и предоставление вычислительной мощности. Куо полагает, что смартфоны в обозримом будущем останутся наиболее популярными электронными устройствами.

Это означает большие доходы, которые хочет получить OpenAI. Компания может определиться с техническими характеристиками смартфона к концу 2026 года или к первому кварталу 2027 года. Объём поставок в год может составлять 300-400 млн экземпляров.

Если OpenAI добьётся успеха в своём начинании, это может серьёзно подорвать доходы ведущих производителей вроде Apple и Samsung. Их аппараты приобретают не только за их технические достоинства, но и из-за доступа к обширной программной системе на iOS и Android, конкурировать с которой собирается OpenAI.