Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Компания OpenAI разрабатывает процессор для мобильных устройств совместно с Qualcomm и MediaTek
Она собирается ежегодно выпускать их в количестве 300-400 млн экземпляров

Распространение искусственного интеллекта способствует поддержанию спроса на мобильные устройства, поэтому компании с двух этих рынков тесно сотрудничают между собой. Очередным примером такого сотрудничества является взаимодействие компаний OpenAI, Qualcomm и MediaTek. Известная своим чат-ботом ChatGPT компания OpenAI работает над собственным мобильным процессором.

К настоящему моменту известно, что в планах OpenAI значится работа над рядом устройств потребительского рынка, в состав которых войдёт искусственный интеллект. Например, это будут наушники с кодовым именем Sweetpea, которые могут поступить на прилавки под брендом Dime. В них предполагается облачная обработка данных, а локально данные будут обрабатываться благодаря чипу Samsung Exynos, производимому по техпроцессу 2 нм.

Другим потребительским устройством от OpenAI может стать нечто, по форме и размеру напоминающее Apple iPod Shuffle. Оно пока обозначено под кодовым именем Gumdrop и не обладает полноценным экраном. Известно о контекстном распознавании благодаря набору датчиков, в том числе камерам и микрофонам. Устройство будет работать со специальными моделями искусственного интеллекта, а более требовательные к вычислительным ресурсам задачи будут обрабатываться в облаке. Ещё устройство будет уметь превращать рукописные заметки в текст и загружать их в ChatGPT. Этот гаджет можно будет носить в кармане или на шее. Релиз ожидается в этом или в 2027 году.

Изображение: Gemini

Известный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал пост в X, где говорится, что OpenAI бросит свои основные силы на рынок смартфонов. Речь идёт о работе над процессором, а смартфон на его основе должна собрать компания Luxshare.

По мнению OpenAI, традиционные приложения останутся в прошлом, а им на смену придут агентные модели ИИ с сочетанием локальной обработки и облачных вычислений. Смартфон будет отвечать за сбор данных в реальном времени, управление иерархией памяти и предоставление вычислительной мощности. Куо полагает, что смартфоны в обозримом будущем останутся наиболее популярными электронными устройствами.

Это означает большие доходы, которые хочет получить OpenAI. Компания может определиться с техническими характеристиками смартфона к концу 2026 года или к первому кварталу 2027 года. Объём поставок в год может составлять 300-400 млн экземпляров.

Если OpenAI добьётся успеха в своём начинании, это может серьёзно подорвать доходы ведущих производителей вроде Apple и Samsung. Их аппараты приобретают не только за их технические достоинства, но и из-за доступа к обширной программной системе на iOS и Android, конкурировать с которой собирается OpenAI.

#смартфоны #процессоры #искусственный интеллект #qualcomm #openai #mediatek
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter