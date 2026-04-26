Хорошо сохранившаяся калибровочная пластина могла использоваться для обработки металлических проволок

Во время работ вдоль строящейся высокоскоростной железной дороги между Незамыслице и Коетином специалисты сделали более 1000 археологических находок, возраст некоторых из которых превышал 2000 лет. Выделяется среди них найденная в хорошем состоянии римская калиброванная пластина.

Изображение: ACO – Andrea Šindlerová

По словам экспертов, для Центральной Европы это исключительная находка по редкости и по сохранности. Количество найденных объектов говорит о непрерывном заселении долины реки Хана с раннего бронзового века до римского периода.

Раскопки велись с апреля по октябрь 2025 года в рамках масштабного проекта модернизации железной дороги Брно–Пшеров. Наиболее ранние из найденных слоёв относятся к ветеровской культуре. Это известное своей самобытной архитектурой общество раннего бронзового века.

Были найдены построенные на столбах дома, чьи стены поначалу были сделаны из веток и покрыты глиной. Дома сгорели, глина затвердела и превратилась в фрагменты, сохранившие детали строительных техник. На некоторых сохранились следы шлифовки и декоративных элементов.

Среди артефактов этого периода нашли керамику, бусины и костяные орудия, бронзовую булавку с головкой в кипрском стиле, что говорит о дальних культурных связях. Здесь же нашли два захоронения, останки взрослого и ребёнка в одном из них. Сейчас проводится антропологический анализ этих находок.

В более поздних слоях есть связи с культурой полей погребальных урн. Это общество позднего бронзового века с известными ритуалами кремации. Археологи нашли содержащие части человеческих останков четыре объекта. В одном из них шесть человеческих черепов были аккуратно расположены рядом друг с другом в яме. Подобная находка является чрезвычайно необычной, и её значение остаётся неясным.

На окраине поселения нашли признаки металлообработки, каменные литейные формы указывают на наличие специализированных мастерских для плавки и обработки бронзы. Также найдены готовые предметы, такие как топоры, иглы, браслет и нож.

Наиболее поздний слой относится к римскому периоду, здесь нашли печь для обжига извести и металлическую калибровочную пластину. Она использовалась для вытягивания металлической проволоки и могла использоваться для производства военного снаряжения. Пластина пройдёт спектрометрический анализ для обнаружения следов металла.