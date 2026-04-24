Причиной этому станут новые правила, которые окажутся не по карману большинству небольших провайдеров

Минцифры России готовится изменить правила лицензирования, в результате чего рынок может покинуть каждый третий провайдер. Ассоциация «Ростелесеть» сообщает, что 33,2% компаний не смогут выполнить требования. Это каждый третий из примерно 4220 провайдеров с услугами широкополосного доступа. Полностью отвечают будущим требованиям всего 7,6% провайдеров.

Система лицензирования может стать трёхуровневой. До 1 млн руб. в год может быть повышена сумма взноса в резерв универсального обслуживания. К тому же запрещено будет работать в качестве ИП. Новые правила должны ввести в строй уже 1 сентября, а когда истекут сроки действия прежних лицензий, работать смогут только обладатели новых. Это должно произойти в 2028 году.

Базовая лицензия для работы кабельного ТВ потребует размер уставного капитала в размере 5 млн руб. Универсальная нужна интернет-провайдерам, и она будет стоить 30 млн руб., а также выдвигается требование покрывать часть жилого фонда. Для работы по всей России нужна будет генеральная лицензия, за которую предстоит отдать не менее 100 млн руб., и при этом провайдер должен иметь развитую инфраструктуру во многих областях.

Есть и другие требования: как минимум половину дохода должны приносить услуги связи, а не какие-либо другие виды деятельности. Также нельзя будет обойтись без подключения к СОРМ.

В настоящее время в стране пять наиболее крупных операторов собрали у себя 70% пользователей. У небольших провайдеров размер уставного капитала в настоящее время может быть не более 10000 руб., так что рост этого уровня до 5 млн выбросит такие компании с рынка. 80% операторов кабельного телевидения не отвечают даже минимальному уровню будущих требований.

Крупные игроки вроде МТС и «Ростелекома» получат шанс прибрести абонентскую базу небольших операторов. Для пользователей это может стать предвестником повышения стоимости доступа в интернет, хотя у кого-то может вырасти качество связи.