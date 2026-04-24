Блогер
DeepSeek представила четвёртую версию своего чат-бота в веб-интерфейсе и через API
Для китайского разработчика это крупнейшее обновление с 2025 года

Китайский чат-бот DeepSeek получил обновление до четвёртой версии с открытым исходным кодом. Представлены варианты Pro и Flash, ставшие лучше в плане знаний, логического мышления и возможности самостоятельно выполнять сложные задачи и рабочие процессы.

Новинка приходит на смену V3, которая была представлена ещё в конце 2024 года. Затем в январе 2025 года была выпущена специализированная модель логического мышления R1.

Если говорить про V4 Pro Max, DeepSeek обещает превосходные результаты в стандартных тестах логического мышления в сравнении с OpenAI GPT-5.2 и Google Gemini 3.0 Pro. Лишь немного она уступает GPT-5.4 и Gemini 3.1 Pro. Стоит напомнить, что на этой же неделе OpenAI уже представила версию GPT-5.5.

Изображение: AP Photo/Andy Wong

В плане агентных возможностей китайские разработчики обещают превосходство над Claude Sonnet 4.5 и близость к уровню Claude Opus 4.5. В версии V4 Flash обещаны результаты уровня Pro в простых задачах и возможности логического мышления.

В отличие от конкурентов вроде Anthropic, Google и OpenAI, китайская компания описывает свою технологию как имеющую открытый исходный код. Это значит, что сторонние разработчики могут модифицировать и развивать её.

В обеих версиях V4 применяется контекстное окно в 1000000 токенов против 128000 токенов в версии 3.

#китай #искусственный интеллект #google #openai #gemini #deepseek
Источник: apnews.com
