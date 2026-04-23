В свете такого успеха можно не ждать возвращения эксклюзивных игр для Xbox

В 2025 году состоялся дебют гоночной видеоигры Forza Horizon 5 на консоли PlayStation 5. Через несколько месяцев после этого стало понятно, что игра здесь оказалась весьма востребованной, опередив по продажам многие игры самой Sony. На сайте одного из разработчиков появилось сообщение о том, что Forza Horizon 5 оказалась одной из наиболее продаваемых игр 2025 года. По всему миру объём её продаж на PlayStation 5 перевалил за 5 млн копий. Также был упомянут рейтинг на портале Metacritic, который составил 92 балла.

Этот успех тем более ценен, что игра на PlayStation 5 появилась через несколько лет после релиза на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X и S. Это хороший знак для выходящей скоро Forza Horizon 6.

Также эта новость может положить конец слухам о том, что Microsoft якобы собирается выпускать игры исключительно для своих консолей. С учётом такого успеха на конкурирующей платформе нет смысла отказываться от дополнительных доходов и более широкого охвата публики.

Консоль следующего поколения Xbox Project Helix будет больше прежнего напоминать персональные компьютеры. В результате возвращение прежней стратегии Microsoft выглядит всё менее вероятным.