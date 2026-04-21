Сказано это было после кибератаки на агентство по защите документов Франции

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в социальной сети X / Twitter дал комментарии относительно взлома национального агентства по защите документов (ANTS) Франции. По его мнению, страну в будущем ожидают ещё более масштабные утечки информации.

20 апреля ANTS, где выдают удостоверения личности и водительские права, стало жертвой кибератаки, результатом чего оказалась утечка данных граждан Франции. Рассказал о взломе анонимный хакер, который обнаружил уязвимость в системе безопасности агентства и смог получить доступ к сведениям 18–19 млн граждан.

Издевательское сообщение хакера говорит о том, что французскому правительству стоит сосредоточиться на кулинарии, поскольку в информационной безопасности оно не разбирается и его киберзащита хрупка, как круассаны. Злоумышленник сумел получить доступ к именам и фамилиям, датам рождения, номерам телефонов и адресам прописки граждан.

Для Франции это далеко не первый подобный инцидент за последнее время. Взламывали системы Министерства внутренних дел, спорта, образования, национальной почтовой службы, правительственную базу данных владельцев оружия и не только. Атака на МВД позволила украсть информацию относительно более чем 16,4 млн человек. За первые 4 недели года Франция стала самой пострадавшей от кибератак страной Европы, хакеры смогли украсть более 60 млн строк данных.

Дуров считает, что в будущем подобные утечки могут стать ещё более катастрофическими. Это произойдёт в том случае, если правительство Франции добьётся поставленной цели и получит доступ к цифровым данным пользователей в социальных сетях и зашифрованным чатам в мессенджерах.

Прежде Дуров заявлял, что во времена правления президента Эммануэля Макрона Франция при помощи уголовных дел занимается подавлением свободы слова. По словам Дурова, в стране ему предъявлено свыше 12 обвинений, каждое из которых может отправить его в тюрьму сроком на 10 лет.

В начале февраля Дуров призвал людей отказаться от посещения Франции. В комментариях к сообщению об обысках в офисе компании X* в Париже Дуров выразил мнение о том, что Францию нельзя назвать свободной страной.

