Павел Дуров: французы могут стать жертвами масштабных утечек данных
Сказано это было после кибератаки на агентство по защите документов Франции

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в социальной сети X / Twitter дал комментарии относительно взлома национального агентства по защите документов (ANTS) Франции. По его мнению, страну в будущем ожидают ещё более масштабные утечки информации.

20 апреля ANTS, где выдают удостоверения личности и водительские права, стало жертвой кибератаки, результатом чего оказалась утечка данных граждан Франции. Рассказал о взломе анонимный хакер, который обнаружил уязвимость в системе безопасности агентства и смог получить доступ к сведениям 18–19 млн граждан.

Издевательское сообщение хакера говорит о том, что французскому правительству стоит сосредоточиться на кулинарии, поскольку в информационной безопасности оно не разбирается и его киберзащита хрупка, как круассаны. Злоумышленник сумел получить доступ к именам и фамилиям, датам рождения, номерам телефонов и адресам прописки граждан.

Для Франции это далеко не первый подобный инцидент за последнее время. Взламывали системы Министерства внутренних дел, спорта, образования, национальной почтовой службы, правительственную базу данных владельцев оружия и не только. Атака на МВД позволила украсть информацию относительно более чем 16,4 млн человек. За первые 4 недели года Франция стала самой пострадавшей от кибератак страной Европы, хакеры смогли украсть более 60 млн строк данных.

Изображение: Дмитрий Орлов / ТАСС

Дуров считает, что в будущем подобные утечки могут стать ещё более катастрофическими. Это произойдёт в том случае, если правительство Франции добьётся поставленной цели и получит доступ к цифровым данным пользователей в социальных сетях и зашифрованным чатам в мессенджерах.

Прежде Дуров заявлял, что во времена правления президента Эммануэля Макрона Франция при помощи уголовных дел занимается подавлением свободы слова. По словам Дурова, в стране ему предъявлено свыше 12 обвинений, каждое из которых может отправить его в тюрьму сроком на 10 лет.

В начале февраля Дуров призвал людей отказаться от посещения Франции. В комментариях к сообщению об обысках в офисе компании X* в Париже Дуров выразил мнение о том, что Францию нельзя назвать свободной страной.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России

#франция #twitter #telegram #информационная безопасность #кибератаки #париж #дуров
Источник: ria.ru
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
1
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
+
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
2
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
3
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
41
Компания Gucci планирует выпустить умные очки класса люкс на базе Android XR в 2027 году
+
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
+
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
5
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Археологи обнаружили в швейцарской деревне средневековую гончарную мастерскую
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Для существования жизни на планете размером с Землю необходимо не менее 20% воды земных океанов
+
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
3

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
5
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
10

Маша
08:24
В этом раскладе 2011-3 не хуже на 2696v3 с четырех каналом.
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Андрей Киреев
08:04
Заказной материал. Да ещё и с кучей ботов в комментах.
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
TM1
07:48
Эге А самса в суд на своих сотрудников подает, чтобы запретить им бастовать и требовать прибавки. Угадайте чье качество будет лучше.
Сотрудники SK hynix могут получить бонусы в размере до $477 тысяч в 2026 году
moriqgspd
07:36
-116 рейтинг, друг.... просто ужас, что в стране творится:)
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
moriqgspd
07:33
так может потому что в китае *народ* выбрал этот мессенджер как своё основное приложение, и конкурентов изначально не было?:)) в россии же, появилось какое-то приложение, которое почти все айтишники п...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
moriqgspd
07:26
молодцы! вышли победителем в конкурсе где были единственным кандидатом..................... только вот, глядя на реальные людей, а не на роботизированное стадо ясно, что они всеми силами стараются ост...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Windmark_
07:12
Вообще пох было . Я не думаю что в нашем богом забытом городе вообще такая организация есть . .Оборудование лицензированное же , можно было тр линк этот прошить в профессиональный ubiquiti. Я точку до...
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
ark-bak
07:11
А отдельные сотрудники и знать не знают, что им что-то там положено.
Сотрудники SK hynix могут получить бонусы в размере до $477 тысяч в 2026 году
Dupych
07:11
Ставлю сайт в блок. 1. Всратые статьи с всратыми картинками ИИ. 2. О политике, еще куча бредовых статей сгенерированных Ии. А где разгон пк и железа? 3. Рекламный баннер на полэкрвна телефона нормаль...
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
ark-bak
07:09
Возле золота лежало
В колонке Huawei Sound X5 применили 18-каратное золото и крупный сабвуфер с акцентом на мощный бас
