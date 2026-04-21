Может быть выпущено четыре модели как минимум в трёх расцветках

2026 год может стать годом наибольшего расцвета рынка складных смартфонов. Huawei сделала более популярными широкие складные смартфоны, Apple может выпустить первый для себя складной смартфон уже в ближайший месяц. Летом устройств нового поколения ждут от Samsung.

Видным игроком этого рынка является и компания Motorola. После многочисленных утечек и рекламных материалов публикация в социальных сетях подтвердила, что новое поколение аппаратов Motorola RAZR будет представлено 29 апреля. В коротком видеоролике показан раскладной смартфон в чёрном, зелёном и фиолетовом цветах.

Конкретные модели названы не были, но прошлые утечки говорят о стандартном RAZR 2026, RAZR Plus 2026, RAZR Ultra 2026 и RAZR Fold, который в некоторых странах уже можно заказать.

В понедельник появилась очередная утечка, которая говорит о заметном подорожании складных устройств Motorola. Стандартная модель должна стоить $800, Plus обойдётся в $1100, Ultra в $1500, а RAZR Fold предлагается приобрести за $1900. Это означает подорожание на $100-$200.

В США эти устройства ожидаются 21 мая.