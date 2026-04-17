Не исключено, что речь может идти только о двух старших моделях

Согласно последней информации, южнокорейская компания Samsung в премиальных смартфонах следующего поколения Galaxy S27 может начать использовать чипы памяти UFS 5.0. Это даст значительный прирост скорости передачи данных по сравнению с нынешним стандартом UFS 4.0 из Galaxy S26.

Предположительно, не все входящие в состав этой серии смартфоны получат чипы нового поколения. Очевидно, что в первую очередь оснащён ими будет самый дорогой аппарат Galaxy S27 Ultra. Также подобное хранилище может получить новый смартфон Galaxy S27 Pro, который представляет собой версию Ultra без стилуса S Pen.

Изображение: Asif Shaik / SamMobile

Две другие модели, которыми являются базовые Galaxy S27 и Galaxy S27+, могут остаться на UFS 4.0 или получить небольшое обновление до UFS 4.1. В настоящее время подобные чипы являются как никогда дорогими, поэтому Samsung не готова установить их во все версии своих смартфонов.

Сообщается также, что компания не собирается менять минимальные объёмы хранилища. Стандартная Galaxy S27 получит 128 ГБ, тогда как остальные предложат минимум 256 ГБ.

Прирост скорости за счёт перехода на UFS 5.0 будет более чем двукратным. Этот стандарт предлагает скорость последовательного чтения и записи до 10,8 ГБ/с против 4,2 ГБ/с у UFS 4.0.