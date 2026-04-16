Модель способна принести пользу в продвинутой разработке программного обеспечения

Компания Anthropic в четверг представила очередную модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.7. В ней заметно расширены возможности разработки программного обеспечения и написания кода. Разработчики говорят о главных улучшениях при выполнении наиболее сложных задач.

Рост популярности написания ИИ-кода сделал Claude одним из наиболее востребованных инструментов разработки программного обеспечения. Ввиду этого Anthropic старается укрепить своё преимущество.

Производитель уверяет, что теперь пользователи смогут отдать Opus 4.7 наиболее сложную работу по программированию, которая прежде требовала тщательного контроля. Модель способна управиться со сложными и длительными задачами, работает тщательно и последовательно, точно выполняя инструкции и создавая методы проверки своих результатов, прежде чем отправлять результат.

В число других улучшений вошли улучшенное зрение при работе с изображениями и более творческий подход при создании слайдов, документов и интерфейсов. Сравнительная таблица Anthropic показывает хорошие результаты Opus 4.7 на фоне конкурентов в лице Gemini 3.1 Pro и GPT-5.4.

Изображение: Anthropic / 9to5google.com

Сообщается, что Opus 4.7 использует обновлённый токенизатор для улучшения обработки текста. Это может стать причиной повышенного расхода токенов и роста затрат.