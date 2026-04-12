Хранящаяся в польском городе Вроцлав с 1914 года мумия была подвергнута всестороннему научному исследованию

С 1914 года в Архиепископском музее польского города Вроцлав находится древнеегипетская мумия. Тогда её привёз в город кардинал Адольф Бертран в составе частной коллекции древностей. Прошло более 100 лет, но до недавнего времени систематического исследования этой мумии не проводилось.

Изображение: Мажена Ожарек-Шилке – Вроцлавский университет

Её первое полномасштабное научное исследование стартовало в 2023 году. Междисциплинарная группа под руководством профессора Агаты Кубалы из Вроцлавского университета при поддержке экспертов из Центра исследований мумий задействовала самые современные радиологические методы, в том числе рентгеновскую томографию и компьютерную томографию. Это позволило изучить останки, не повреждая их.

Благодаря этому стало известно, что речь идёт о мальчике, которому в момент смерти было около 8 лет. Это показало исследование зубов.

Особенности мумифицирования относят его к периоду Птолемеев между 332 и 30 годами до н. э. Мальчик мог происходить из семьи среднего социального положения.

Подсказки также дают декоративные элементы футляра, в котором хранилась мумия. Речь может идти о Верхнем Египте, поскольку изображения типичны для этого региона в позднефараонскую эпоху.

На груди мумии обнаружен неопознанный предмет, который может представлять собой свиток папируса. Поскольку он чрезвычайно хрупкий, извлечь его пока не удалось.

Специалисты планируют продолжить исследование и уточнить датировку мумии, а также точное место её происхождения.