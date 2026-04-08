Рост налогов, высокая ключевая ставка Центробанка и затраты на персонал не оставляют разработчикам выбора

Издание «Ъ» провело опрос в IT-компаниях, в результате чего стало известно о подорожании российского программного обеспечения на 10-20% с января по март включительно. В некоторых сегментах цены выросли на 30%, особенно в случае отсутствия серьёзной конкуренции. Простое программное обеспечение подорожало на 10-15%, более сложные и дефицитные продукты стали стоить дороже на 15 или 25%, рассказал IT-директор «СКБ Контур» Артём Прескарьян. Некоторые другие компании дали аналогичную оценку росту цен.

На этом фоне требования заказчиков к программному обеспечению растут, а бюджеты на его покупку уменьшаются. Некоторые разработчики повысили цены заранее, ожидая будущую отмену льгот. Большего роста цен не случилось, поскольку льготы на НДС для программного обеспечения из реестра Минцифры сохраняются.

Как известно, на аппаратные компоненты цены растут по всему миру по причине высокого спроса со стороны ИИ-инфраструктуры. Вместе с увеличением стоимости ПО это замедляет процесс ввода в эксплуатацию новых дата-центров. Источники в отрасли сообщают, что в настоящее время примерно 20% коммерческих ЦОДов возрастом 10-15 лет проходят процедуру ускоренной модернизации. Это вызвано устареванием как IT-оборудования, так и инженерной инфраструктуры.