Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Рабочие французской компании Inrap нашли около Марселя древнеримскую дорогу и банный комплекс
Благодаря им удалось отыскать путь в затерянное поселение I–III веков н. э.

В 20 км к востоку от Марселя, около французского города Жеменос, был найден вход в римское поселение возрастом 2000 лет. Удалось обнаружить дорогу, банные сооружения и остатки промышленности, связывавшие город с сельской местностью.

Изображение: Inrap

Открытие сделала компания Inrap в рамках раскопок перед началом строительного проекта. В центре раскопок оказалась идущая с севера на юг дорога, пересекающая территорию площадью 4000 м². На востоке найдены следы виноградников и круглые ямы диаметром примерно 1 м. Это является свидетельством сельскохозяйственной деятельности. В некоторых ямах оказались артефакты римского периода, в других нашлась средневековая керамика. Это свидетельствует о том, что поселение существовало на протяжении столетий.

Изображение: Inrap

К западу от дороги остатки каменных построек указывают на городскую среду. Группа соединённых между собой помещений может оказаться банным комплексом с системой гипокаустного отопления, типичной для римской инженерии. Найдены небольшие столбики, которые были нужны для циркуляции горячего воздуха под полом, котельная и бассейн, в своё время облицованный мраморными плитами. Некоторые стены могли быть украшены расписной штукатуркой.

Изображение: Inrap

К северу от этого места исследователи нашли свидетельства металлообработки. Здесь разбросаны очаги, фрагменты железных и бронзовых отходов. На западе есть и другие помещения из необработанной земли, которые могли быть связаны с другими ремёслами. На границе между застроенной территорией и сельскохозяйственной местностью нашли комнату с полом из измельчённой бетонной плитки. Там оказался очаг или печь, созданная из фрагментов керамики. Это могла быть кухня для рабочих или путешественников.

Изображение: Inrap

Поселение под названием Геминос могло существовать с I до III века н. э. Нынешний этап полевых работ здесь завершится в начале апреля, после чего продолжится на западной части участка.

#франция #археология #раскопки #древний рим #рим #марсель
Источник: arkeonews.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter