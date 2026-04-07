В 20 км к востоку от Марселя, около французского города Жеменос, был найден вход в римское поселение возрастом 2000 лет. Удалось обнаружить дорогу, банные сооружения и остатки промышленности, связывавшие город с сельской местностью.

Открытие сделала компания Inrap в рамках раскопок перед началом строительного проекта. В центре раскопок оказалась идущая с севера на юг дорога, пересекающая территорию площадью 4000 м². На востоке найдены следы виноградников и круглые ямы диаметром примерно 1 м. Это является свидетельством сельскохозяйственной деятельности. В некоторых ямах оказались артефакты римского периода, в других нашлась средневековая керамика. Это свидетельствует о том, что поселение существовало на протяжении столетий.

К западу от дороги остатки каменных построек указывают на городскую среду. Группа соединённых между собой помещений может оказаться банным комплексом с системой гипокаустного отопления, типичной для римской инженерии. Найдены небольшие столбики, которые были нужны для циркуляции горячего воздуха под полом, котельная и бассейн, в своё время облицованный мраморными плитами. Некоторые стены могли быть украшены расписной штукатуркой.

К северу от этого места исследователи нашли свидетельства металлообработки. Здесь разбросаны очаги, фрагменты железных и бронзовых отходов. На западе есть и другие помещения из необработанной земли, которые могли быть связаны с другими ремёслами. На границе между застроенной территорией и сельскохозяйственной местностью нашли комнату с полом из измельчённой бетонной плитки. Там оказался очаг или печь, созданная из фрагментов керамики. Это могла быть кухня для рабочих или путешественников.

Поселение под названием Геминос могло существовать с I до III века н. э. Нынешний этап полевых работ здесь завершится в начале апреля, после чего продолжится на западной части участка.