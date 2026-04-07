Найденная в Восточном Йоркшире чугунная пушка датируется концом XVII или началом XVIII века

Во время проведения строительных работ в Кингстон-апон-Халле, в городе Восточного Йоркшира в Великобритании, строители нашли чугунную пушку возрастом примерно 300 лет. Археологи из Humber Field Archaeology, подразделения городского совета Халла, исследовали находку. Её длина составляет почти 2,74 м, а весит она больше тонны.

Изображение: Городской совет Халла

Учёные пришли к выводу о том, что пушка была выведена из эксплуатации, после чего её сопло закрыли заглушкой. По мнению археологов, пушка была переоборудована в причальный столб, что в конце XIX - начале XX века было распространённой практикой. Потом её переместили в район доков и засыпали в 1930-х годах.

Изображение: Городской совет Халла

По словам исследователей, подобная находка является крайне редкой. При этом исследователи из Халла в конце 1990-х годов нашли пушку эпохи Генриха VIII. Также была найдена относящаяся к периоду незадолго до английской Гражданской войны пушка.

Изображение: Городской совет Халла

Помимо пушки, на месте засыпанного дока нашли стеклянный графин конца XIX века, причём в целом состоянии.

Изображение: Городской совет Халла

По словам учёных, предстоит проделать немало работы, чтобы определить точную дату отливки пушки, где она была изготовлена и кем.