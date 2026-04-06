Zenvo, Lamborghini, Koenigsegg Regera, Rolls-Royce Cullinan: гиперкары за несколько миллионов долларов показывают самые передовые возможности автомобилестроения

В Нью-Йорке стартовал международный автосалон, история которого восходит к началу XX столетия и который является крупнейшим автомобильным мероприятием в США. Это привлекает сюда автопроизводителей со всего мира, которые привозят самые продвинутые модели стоимостью в несколько миллионов долларов и со спидометрами с максимальной отметкой за 400 км/ч.

В этом году в число самых продвинутых гиперкаров автосалона вошёл Zenvo Aurora Agil V12. Это предложение из Дании, выпущенное в количестве всего 50 экземпляров. В продажу автомобиль поступит в 2027 году, а пока можно ознакомиться с его внешним видом.

По словам производителя, многие создатели гиперкаров уделяют слишком большое внимание высоким характеристикам, но забывают о необходимости не спеша ездить по городам. В данном случае у автомобиля есть тихий режим, заглушающий звук ревущего мотора. Покупателям в будущем придётся отдать за него около $3 млн.

Другим интересным экспонатом выставки является Lamborghini Temerario 2026 с разгоном до 100 км/ч за 2,6 секунды. Таким быстрым ему позволяет быть гибридный двигатель, который способен оказать на пассажиров нагрузку до 1,7G. Имеется режим дрифта с тремя уровнями, когда отключается система контроля тяги и функции безопасности. Это позволяет ему скользить боком в поворотах, словно в гонках «Форсажа 3».

Также $3 млн предстоит отдать за Koenigsegg Regera 2019 года, уже снятый с производства эксклюзивный автомобиль. Он создан в Швеции в количестве 80 экземпляров, и один из них попал в руки Сэма Альтмана из компании OpenAI. Автомобиль собирается исключительно вручную и имеет максимальную скорость 410 км/час.

На фоне таких цен Rolls-Royce Cullinan за $509 тысяч кажется недорогим предложением. Это автомобиль для богатых людей и семейного времяпровождения. Пара кресел выдвигаются из задней части автомобиля, а между ними располагается коктейльный столик.

Ещё дешевле, а именно $486 тысяч, стоит Bentley Supersports. Это исключительно бензиновый автомобиль, представленный в количестве 500 экземпляров. Производитель обещает характеристики гоночного автомобиля с большим расходом топлива.

Наконец, всего в $35 тысяч обойдётся Hyundai Ioniq 5. Это электромобиль, технологии которого имитируют рёв гоночного болида. Есть даже опции с имитацией сверхзвукового истребителя для любителей почувствовать неограниченную мощь.

