Аппарат от Google получит более тонкий корпус и стеклянную панель камер

Следом за состоявшейся в понедельник утечкой сведений относительно смартфона Pixel 11 во вторник появились изображения версии Pixel 11 Pro. Можно сказать, что его облик останется неизменным на протяжении третьего года кряду. Впрочем, Google и не скрывала этого, заявляя, что новый дизайн у смартфонов Pixel будет предлагаться не чаще одного раза в 2-3 года.

Изображение: Android Headlines

Инсайдер OnLeaks на страницах портала Android Headlines опубликовал изображения на основе чертежей. Как и в стандартном Pixel 11, в версии Pro появилась полностью стеклянная панель камер, как было во времена Pixel 6. Толщина корпуса составляет 8,4 мм против 8,5 мм у двух прошлых поколений. Длина устройства равна 152,7 мм, а ширина составляет 71,8 мм. Смартфон стал чуть короче по сравнению с Pixel 10 Pro.

В плане аппаратных характеристик больших отличий также не ждут. С учётом появления ждать анонса устройств осталось недолго.