При подготовке к реконструкции газопровода в Чеченской Республике в 2025 году Институт археологии Российской академии наук провёл раскопки. Рутинная процедура привела к одному из наиболее интересных археологических открытий на Северном Кавказе за последнее десятилетие.

На кладбище Хумык-2, которое является составной частью большого некрополя, с примерно 2000 захоронений, среди 160 могил одна особенно выделялась. В ней была найдена похороненная в соответствии с обычаями восточно-кобанской культуры X–VIII веков до н. э. женщина. Необычной находку делает множество погребальных принадлежностей, поскольку только на руках было найдено 19 бронзовых браслетов, а на пальцах обнаружили 8 колец. В некоторых других могилах находилось до 60 предметов, в число которых входили украшения и керамика.

Подобное количество украшений может говорить о социальном статусе, идентичности и иметь ритуальное значение.

Участок Хумык-2 является одним из четырёх объектов, которые изучали в рамках экспедиции 2025 года. Вместе они охватывают промежуток времени от халколита в IX тысячелетии до н. э. до позднего Средневековья в XV веке н. э. Это демонстрирует подробный взгляд на развитие жизни людей в данном регионе.

В частности, в поселении Тяллинг-2 нашли жилые постройки, ритуальные помещения и артефакты, рассказывающие о ранней оседлой жизни. Было найдено девять сооружений, таких как глиняные платформы, очаги, алтари и ритуальные комплексы с обломками керамики и костями животных. Их рассматривают как свидетельства тесной связи духовных практик и повседневной жизни. Творческий и символический мир ранних общин демонстрируют глиняные фигурки в форме людей и животных, орудия труда из камня и кости, бусины из обсидиана и украшения.

Также важным для археологов является открытие поселения бронзового века Искринское-1. Сначала его приняли за средневековое поселение, но раскопки показали ещё более древний слой конца или середины III тысячелетия до н. э. Здесь были найдены литейные формы, глиняные сопла и печи, формирующие металлургический комплекс. Следы окисленной меди указывают на навыки металлообработки тех времён.

Другим интересным объектом является поселение и погребальный комплекс Майртуп. Он затрагивает период с VI по XIII века н. э. и показывает период миграции и культурного обмена. Здесь найдено более 250 объектов, в том числе курганы, катакомбы и бытовые постройки. Найдено около 1000 фрагментов керамики и свыше 900 предметов быта.

Все обнаруженные в процессе раскопок артефакты после лабораторного анализа будут переданы в Национальный музей Чеченской Республики для дальнейшего изучения и демонстрации. Археологи полагают, что обширные неисследованные территории этого региона позволят сделать ещё множество открытий.