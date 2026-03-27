Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
Наличие такого количества украшений может свидетельствовать о высоком социальном статусе женщины

При подготовке к реконструкции газопровода в Чеченской Республике в 2025 году Институт археологии Российской академии наук провёл раскопки. Рутинная процедура привела к одному из наиболее интересных археологических открытий на Северном Кавказе за последнее десятилетие.

Изображение: Институт археологии Российской академии наук

На кладбище Хумык-2, которое является составной частью большого некрополя, с примерно 2000 захоронений, среди 160 могил одна особенно выделялась. В ней была найдена похороненная в соответствии с обычаями восточно-кобанской культуры X–VIII веков до н. э. женщина. Необычной находку делает множество погребальных принадлежностей, поскольку только на руках было найдено 19 бронзовых браслетов, а на пальцах обнаружили 8 колец. В некоторых других могилах находилось до 60 предметов, в число которых входили украшения и керамика.

Изображение: Институт археологии Российской академии наукПодобное количество украшений может говорить о социальном статусе, идентичности и иметь ритуальное значение.

Участок Хумык-2 является одним из четырёх объектов, которые изучали в рамках экспедиции 2025 года. Вместе они охватывают промежуток времени от халколита в IX тысячелетии до н. э. до позднего Средневековья в XV веке н. э. Это демонстрирует подробный взгляд на развитие жизни людей в данном регионе.

Изображение: Институт археологии Российской академии наукВ частности, в поселении Тяллинг-2 нашли жилые постройки, ритуальные помещения и артефакты, рассказывающие о ранней оседлой жизни. Было найдено девять сооружений, таких как глиняные платформы, очаги, алтари и ритуальные комплексы с обломками керамики и костями животных. Их рассматривают как свидетельства тесной связи духовных практик и повседневной жизни. Творческий и символический мир ранних общин демонстрируют глиняные фигурки в форме людей и животных, орудия труда из камня и кости, бусины из обсидиана и украшения.

Изображение: Институт археологии Российской академии наукТакже важным для археологов является открытие поселения бронзового века Искринское-1. Сначала его приняли за средневековое поселение, но раскопки показали ещё более древний слой конца или середины III тысячелетия до н. э. Здесь были найдены литейные формы, глиняные сопла и печи, формирующие металлургический комплекс. Следы окисленной меди указывают на навыки металлообработки тех времён.

Изображение: Институт археологии Российской академии наук

Другим интересным объектом является поселение и погребальный комплекс Майртуп. Он затрагивает период с VI по XIII века н. э. и показывает период миграции и культурного обмена. Здесь найдено более 250 объектов, в том числе курганы, катакомбы и бытовые постройки. Найдено около 1000 фрагментов керамики и свыше 900 предметов быта.

Изображение: Институт археологии Российской академии наукВсе обнаруженные в процессе раскопок артефакты после лабораторного анализа будут переданы в Национальный музей Чеченской Республики для дальнейшего изучения и демонстрации. Археологи полагают, что обширные неисследованные территории этого региона позволят сделать ещё множество открытий.

#россия #археология #чечня #раскопки
Источник: arkeonews.net
Популярные новости

Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
13
Epic Games уволит 1000 сотрудников из-за слабых показателей игры Fortnite
+
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Российские работодатели всё чаще хотят получить сотрудников с навыками использования ИИ
+
Sony представила новые телевизоры и саундбары перед продажей TCL своего телевизионного бизнеса
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Нидерландах нашли предположительно останки мушкетёра д'Артаньяна
1
Суд в США штрафовал Google за психологический ущерб от соцсетей
+
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
3
В США робот-доставщик Serve Robotics пробил стеклянное ограждение автобусной остановки
+
Останки легендарного д’Артаньяна предположительно обнаружили в Нидерландах в церкви Маастрихта
+
В Нижнем Новгороде завершена подготовка к производству автомобилей возрождённого бренда Volga
1
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 7 7700X с RTX 4070 Super и 32 ГБ ОЗУ DDR5 за $350
1
Windows 11 может получить компактную панель задач
1
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Boeing начала заключительную сборку первого грузового самолёта 777-8F
+
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
1

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
29
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
4
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
3
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
+

