За зиму спрос на них увеличился на треть, в первую очередь в финансовых организациях

Аналитики платформы «Авито Работа» рассказали о том, что со стороны работодателей наблюдается рост спроса на кандидатов с умением использовать модели искусственного интеллекта. Только за минувшую зиму количество вакансий на должности в офисе с такими умениями выросло на 34% по сравнению с тем же промежутком времени годом ранее.

Чаще всего ИИ хотят видеть в банковских учреждениях и финансовых организациях, а именно, в 39% вакансий. Далее идёт сельское хозяйство с уровнем спроса 35%. В продажах работники с этими способностями нужны 8% организаций, в образовании и науке таких вакансий 4%, а в сегменте телекоммуникаций и связи их 3%.

В настоящее время в сельском хозяйстве ИИ распространяется для мониторинга животных и автоматизации процессов. В продажах искусственный интеллект нужен для анализа базы клиентов и автоматизации взаимодействия с ними, а также подготовки коммерческих предложений. Аналитики полагают, что умение работать с ИИ переходит в число базовых навыков. Вместе со спросом растёт и предложение, поскольку соискатели указывают в своих резюме умение применять ИИ на 45% чаще. Среди инженеров рост подобных навыков составил 121%, в сфере красоты и фитнесе прирост равен 88%, а в производстве непродовольственных товаров 87%.