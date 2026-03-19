Акции студии Pearl Abyss подешевели на 30% после выхода обзоров игры Crimson Desert
Завышенные ожидания не оправдались, если верить оценкам обозревателей на Metacritic

19 марта в продажу поступает масштабная видеоигра Crimson Desert от южнокорейских разработчиков из Pearl Abyss. Вторая игра этих разработчиков после ММОРПГ Black Desert Online, анонсированная в 2019 году. Она привлекала внимание своей графикой на основе собственного движка Black Space и необычными возможностями вроде полётов на драконе. В результате многие были уверены, что игра станет масштабным успехом в жанре открытого мира.

Изображение: Pearl Abyss18 марта закончился срок действия запрета на публикацию обзоров, и после их появления в интернете стоимость акций компании упала на 30%. Издание Seoul Economic Daily сообщает, что инвесторы ожидали значительно более высоких оценок. На Metacritic средняя оценка составляет 78 баллов, что делает игру в лучшем случае хорошей.

По данным того же издания, без маркетинговых расходов бюджет на создание игры равен около $133 млн. Теперь остаётся дождаться начала продаж и посмотреть на их количество и оценки от игроков, чтобы делать более обоснованные долгосрочные выводы относительно дальнейшей судьбы Crimson Desert.

#игры #видеоигры #metacritic #crimson desert #pearl abyss #seoul economic daily
Источник: wccftech.com
