Южнокорейский производитель зарабатывает на кризисе памяти большие деньги

Дефицит и огромные цены на чипы памяти приносят огромную выгоду их производителям, в число которых входит компания Samsung. Обозреватели полагают, что к настоящему времени южнокорейский производитель мог распродать даже ту память, которую произведёт только в 2027 году. По мнению аналитика фирмы KB Securities Джеффа Кима, спрос о стороны производителей оборудования для работы искусственного интеллекта продолжит расти. По его мнению, дефицит на рынках памяти DRAM и NAND будет сохраняться на протяжении многих лет.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Желающие приобрести такую память стараются заключать с поставщиками долгосрочные контракты. Некоторые готовы заключать сделки на 5 лет вперёд до 2030 года, лишь бы получить нужный запас чипов. Производители вроде Samsung стремятся найти баланс между долгосрочными контрактами и высокими ценами. Они предпочитают более краткосрочные контракты, чтобы можно было в дальнейшем продолжать увеличивать цены. В результате стоимость акций Samsung Electronics в настоящее время растёт, и многие инвесторы вкладываются в них, надеясь заработать на этом росте.