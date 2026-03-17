Новая модель RedMagic Astra будет работать на премиальном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5

От китайского бренда RedMagic в недалёком будущем ждут выпуска нового поколения игрового компактного Android-планшета Astra. Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, устройство будет обладать панелью OLED с частотой обновления 200 Гц. Обеспечивать плавность отображения на подобном экране будет флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Изображение: 9to5google.comТакая частота способствует повышенному расходу энергии, поэтому ёмкость аккумулятора была увеличена. Конкретное значение названо не было, но было сказано, что она будет на уровне самых высоких значений для планшетов. Пока можно ориентироваться на игровой планшет Lenovo Legion Tab, где установлен аккумулятор ёмкостью 9000 мАч.

Производитель недавно сообщил, что продажи игрового планшета начнутся в ближайшее время, не назвав точную дату. Также компания пока хранит молчание о том, будет ли продаваться устройство за пределами Китая или нет и по какой цене. Для сравнения, новый планшет Lenovo подорожал на $300 по сравнению с моделью прошлого поколения.