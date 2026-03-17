Это новшество приходит после связанных с Gemini обновлений 2025 года

Приложение «Переводчик Google» на операционной системе Android получило обновление в виде набора новых виджетов для домашнего экрана. Виджет под названием «Перевод текста» выглядит как верхняя часть ранее существовавшего виджета «Быстрые действия». Если нажать на него, появится приложение и клавиатура для ввода текста. Можно выбирать между размерами 3x1 и 5x1, сохраняя выбранную пару языков. Без изменения остался виджет «Сохранённые переводы» с дизайном Material You.

Ещё имеется пять плиток, в число которых входят «Камера», «Голос», «Live перевод», «Буфер обмена» и «Практика». Последнее представляет собой подобранные для пользователя упражнения для изучения иностранного языка.

Данные плитки имеют форму квадратов с закруглёнными углами и размер 2x1. В углу каждой находится логотип «Переводчика Google».

Виджеты появились в версии «Google Переводчик» 10.8. Для размещения на главном экране теперь предлагаются 8 элементов.