В ней обещана передовая производительность и поддержка игр не только для Xbox, но и для ПК

Недавно назначенная генеральным директором подразделения Microsoft Gaming и главой Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) в публикации на своей персональной странице в X/Twitter анонсировала игровую консоль Xbox следующего поколения. Сейчас она известна внутри компании под кодовым именем Project Helix.

Изображение: аккаунт Ашы Шармы в X

Может быть интересно

Помимо этого имени, был представлен новый логотип Xbox и было сказано, что консоль предложит передовую производительность и поддержку игр как для Xbox, так и для персональных компьютеров.

Столь ранний анонс после вступления в должность может быть попыткой показать, что Microsoft не перестанет выпускать Xbox. Однако во времена кризиса памяти новая консоль наверняка кажется чрезвычайно дорогой, и при росте популярности игр на компьютерах плюс при большом числе обладателей консоли PlayStation Xbox будет крайне трудно занять видное место в игровой экосистеме.