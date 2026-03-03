Сайт Конференция
Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon Wear Elite для носимых устройств
На этом чипе будут работать гаджеты вроде смарт-часов Samsung Galaxy Watch под управлением операционной системы Wear OS

На выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Qualcomm представила премиальный мобильный процессор Snapdragon Elite с поддержкой искусственного интеллекта. Это вариант более высокого уровня, если сравнивать его с процессором Snapdragon W5+ Gen 2. Этот чип выпускается в более тонком корпусе по сравнению с предыдущими предложениями.

Изображение: 9to5google.com

Может быть интересно

Новинка производится на техпроцессе 3 нм, и впервые применяется архитектура big.LITTLE. Это означает наличие большого вычислительного ядра с тактовой частотой 2,1 ГГц для ускоренного запуска приложений и быстрой многозадачной работы. Помогают ему четыре ядра с частотой 1,95 ГГц. Обещан пятикратный прирост производительности одного ядра по сравнению со Snapdragon W5+ Gen 2.

Графический процессор Adreno способен выдавать в семь раз более высокую частоту кадров на разрешении 1080p и обеспечивает 60 кадров/с для получения плавного изображения.

В состав чипа входит нейронный процессор Hexagon с возможностью обрабатывать 2 млрд параметров локально и до 10 токенов в секунду. Такая производительность достаточна для компьютерного зрения, преобразования текста в речь и работы ИИ-агентов. В результате устройства смогут предложить персональных помощников, локальный перевод и транскрипцию, функциональность медицинского направления и фитнеса.

Изображение: 9to5google.com

Ещё в составе чипа есть выделенный ускоритель искусственного интеллекта для постоянно активных приложений, которые могут отвечать за распознавание ключевых слов, активности и шумоподавление.

Есть шестиканальное подключение Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 6.0, UWB, GNSS (определение местоположения), 5G RedCap и NB-NTN (спутниковая связь). Энергопотребление Wi-Fi стало на 80% ниже, в результате чего можно непрерывно держать радиомодуль включённым.

Аккумуляторы ёмкостью 300–600 мАч на устройствах с этим процессором можно будет заряжать наполовину за 10 минут благодаря зарядке с напряжением 9 В. Автономность должна вырасти на 30%.

Процессор поддерживает операционные системы Android, Wear OS, Linux. Samsung уже пообещала использовать его в часах следующего поколения Galaxy Watch. Помимо часов, Wear Elite может войти в состав умных очков и любых устройств с камерами. Первые такие устройства должны поступить в продажу через несколько месяцев.

#samsung #процессоры #qualcomm #snapdragon #смарт-часы #умные очки
Источник: 9to5google.com
