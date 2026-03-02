Motorola хочет сделать свои мобильные устройства более защищёнными от посторонних

Подтверждая ранее существовавшие слухи, компания Motorola на выставке Mobile World Congress объявила о партнёрстве с GrapheneOS. Эта версия операционной системы Android будет предустанавливаться на будущие устройства Motorola, по крайней мере на одно из них. Хотя бы в ограниченном виде функциональность GrapheneOS появится сразу на множестве моделей Motorola.

Изображение: Grok

В честь этой новости был выпущен пресс-релиз, в котором Motorola говорит о новой эре безопасности своих смартфонов. При этом пока не сообщается, что именно Motorola возьмёт из GrapheneOS. Какая именно модель получит полную версию GrapheneOS, сказано также не было. Создатели этой системы ранее говорили, что выпущенные к настоящему моменту устройства Motorola не удовлетворяют аппаратным требованиям для работы данного программного обеспечения.

В результате GrapheneOS сейчас предлагается только на смартфонах Google Pixel. Будущему устройству Motorola придётся превзойти характеристики недавно представленного смартфона Motorola Signature, который является последним флагманом.