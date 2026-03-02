Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress анонсировала большой спектр продуктов, включая ноутбуки и планшеты

Компания Lenovo, которая много лет является ведущим по объёму поставок производителем компьютеров, на выставке MWC 2026 в Барселоне представила ряд новинок. Среди них есть как концептуальные продукты, так и ноутбуки и планшеты.

Изображение: 9to5google.comВ частности, в июле в продажу поступит планшет второго поколения Lenovo IdeaTab с экраном 13 дюймов на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Это устройство по цене $419 имеет до 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Экран будет доступен как в обычном, так и в матовом виде, напоминающем бумагу.

Ёмкость аккумулятора IdeaTab составляет 10200 мАч. Он получил поддержку карт памяти microSD и будет обновляться до Android 18, а также четыре года получать обновления безопасности.

Изображение: 9to5google.comУстройство толщиной 6,2 мм можно будет приобрести в двух вариантах серого цвета и в зелёной расцветке. Для него предлагаются также клавиатура и чехол-книжка.

Желающие поработать с искусственным интеллектом получат поддержку Qira AI и функцию Smarter Reader для создания заметок и транскрипции записей.

Изображение: 9to5google.comДругой новинкой стал планшет ThinkTab X11 с экраном 10,95 дюйма. Он получил чип Snapdragon 7 Gen 3, от 8 до 12 ГБ памяти, от 128 до 512 ГБ хранилища, защиту от воды и пыли IP68 и стандарт защиты военного уровня MIL-STD-810H. Это устройство также будет обновляться два и четыре года. Его обладатели получат стилус и чехол. Продажи начнутся во втором квартале по цене от $499.