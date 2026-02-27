Пользователи получат функциональность версии Pro на скорости работы Flash

Компания Google в четверг представила модель генерации и редактирования изображений Nano Banana 2, которая улучшает возможности первоначального варианта, появившегося в августе 2025 года. Позже в том же году Google предложила здесь улучшенные навыки логического мышления и понимания, используя Gemini 3 Pro, но это было доступно только подписчикам платных тарифных планов.

Новый вариант модели будет доступен более широкому кругу пользователей. Здесь применяется модель изображений Gemini 3.1 Flash, восприятие мира в реальном времени и изображения из интернета в режиме реального времени.

Nano Banana 2 может избавить пользователей от раздражающих и ненужных текстов на изображениях. Модель умеет воссоздавать изображения, а также переводить текст на другие языки для локализации и творческих работ.

Изображение: Grok

Другим интересным предложением является поддержка единообразия нескольких изображений. Можно объединять до 14 объектов из входных изображений, получая единый файл. Из версии Pro сюда перешла возможность интерпретации сложных инструкций без потери нюансов.

Качество изображения также не было забыто. Поддерживается разрешение до 4К вместо прежнего максимума 2К. Модель прошлого поколения будет заменена в приложениях Gemini, поиске Google, Google AI Studio, Google Ads и платных интерфейсах прикладного программирования.

Nano Banana 2 доступна потребителям, разработчикам и корпоративным клиентам. Для обычных пользователей Nano Banana 2 приходит на смену Nano Banana Pro в качестве генератора изображений по умолчанию в приложении Gemini в режимах работы «Быстрая», «Думающая» и Pro.