Технологический гигант удерживает подобную привлекательность на протяжении уже нескольких поколений

Компания Samsung была основана в 1938 году и поначалу занималась далеко не технологиями. Без малого 90 лет спустя она является одним из передовых мировых конгломератов, которые охватывают огромное число видов деятельности, включая строительство, судостроение, фармацевтику, полупроводники, бытовую электронику.

Недавно был проведён опрос, который показал, что Samsung в настоящее время является наиболее привлекательным выбором для людей поколения Z, которые ищут работу. К этому поколению относятся родившиеся с 1997 по 2012 годы.

Опрос был проведён среди 1986 студентов, соискателей и офисных работников в Южной Корее. 32% опрошенных назвали Samsung в качестве основного выбора. 19% отдали предпочтение SK Hynix, на третьем месте находится Hyundai Motor с 12% голосов. Samsung лидирует по привлекательности как среди новичков рынка труда, так и среди опытных сотрудников.

44% выбравших Samsung считают, что работой в компании можно гордиться. Для 19% важно социальное обеспечение, а 11% думают о карьерном росте.