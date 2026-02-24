Выполненное из тёмно-синего камня кольцо могло принадлежать занимающей высокое положение в обществе женщине

В IX веке в Норвегии был основан старейший город этой скандинавской страны, Тонсберг. В XIII веке здесь появился комплекс королевских замков Тунсбергхус. Сейчас здесь ведутся работы по дренажу, модернизируются устаревшие водосточные трубы в рамках борьбы со становящимися всё более частыми наводнениями. Перед проведением работ местность исследуют археологи, рассказывает издание Popular Mechanics.

Недавно на глубине около 7 см им удалось обнаружить средневековое золотое кольцо. Оно украшено овальным камнем синего цвета и имеет филигранную отделку. Тонкие металлические нити создают узор, скручиваясь и изгибаясь. Также к кольцу припаяны небольшие круглые шарики.

Археологи полагают, что кольцо относится к промежуткам времени между IX и XI веками. К раннему средневековью его причисляет и использование спиралей в верхней части. Подобный дизайн украшений появился в Норвегии как раз в описываемое время, придя из Византийской эпохи.

Изображение: Oleksandr Sadovenko//Getty Images

В Англии ранее были найдены датируемые IX и началом X веков кольца с аналогичными спиральными украшениями. Два таких кольца нашли в Дании, их относят к XI веку.

Относительно значения этого кольца для владельца есть разные версии. Некоторые полагают, что в Средневековье люди верили в магические свойства драгоценных камней. Синий сапфир мог символизировать божественную силу и способность к исцелению. Правда, в найденном конце могло использоваться стекло, которое было окрашено, чтобы выглядеть как сапфир. Небольшой размер кольца может указывать на то, что его носила женщина.