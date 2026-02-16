Сайт Конференция
Статистика ВЦИОМ рассказала о получении 98% россиян нежелательных звонков
10% опрошенных видят ухудшение ситуации с подобными звонками за последние полгода

Пресс-служба аналитического центра ВЦИОМ поделилась с общественностью результатами опроса, который был проведён совместно с Министерством цифрового развития. Эти результаты показывают, что подавляющая часть населения России (98%) в последние полгода получала нежелательные телефонные звонки.

Две трети таких звонков поступали от откровенных мошенников или это был спам. Подобные звонки стали повсеместно распространёнными, затрагивая людей обоих полов и всех возрастов.

Респонденты рассказали, что в семи из десяти случаев им звонят из финансовых организаций или банковских учреждений. Реже источниками звонков являются строительные компании, занимающиеся недвижимостью агентства, магазины, операторы связи, страховщики. Примерно 20% опрошенных не смогли рассказать, откуда именно им звонили, поскольку они не стали дослушивать звонящего до конца. В первую очередь терпения не хватает у граждан более старшего возраста.

Изображение: Grok

48% опрошенных ощущают, что за последние пару месяцев ситуация со звонками стала чуть лучше. Это может быть связано с тем, что именно в тот момент начал действовать закон об обязательной маркировке звонков. 39% респондентов никаких изменений к лучшему не увидели, а 10% считают, что надоедать звонками им стали даже больше прежнего.

41% опрошенных отвечают на звонки с неизвестных номеров и после этого могут быстро положить трубку. 18% участников опроса блокируют подобные телефонные номера, 9% сбрасывают звонок, а 17% вступают в диалог. Всего лишь 6% предпочитают вообще не брать трубку при звонке с неизвестных номеров.

Опрос проводился на протяжении двух дней в декабре 2025 года, в нём участвовали 1625 человек возрастом не менее 18 лет.

#россия #безопасность #мошенничество #вциом #телефонные звонки
Источник: wciom.ru
+
Написать комментарий (0)
