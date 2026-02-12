На долю двух ведущих мировых производителей мобильных устройств вместе приходится свыше 44% активных мобильных телефонов

Очередной отчёт аналитической компании Counterpoint Research позволил узнать, что в настоящее время по всему миру на руках у пользователей находится больше миллиарда работающих смартфонов Samsung Galaxy. Несмотря на такой высокий показатель, Samsung занимает только второе место, уступая в этом рейтинге американской компании Apple. Доля Apple превышает 24%, тогда как у Samsung около 19%, что в сумме даёт им 44% активных смартфонов.

Изображение: Grok

Два ведущих производителя являются единственными компаниями, которые смогли преодолеть порог в миллиард активных устройств. Этому поспособствовало наличие у них развитых аппаратных и программных экосистем, которые привлекают внимание большей части пользователей. Способствует этому также длительность программной поддержки и высокая стоимость при продаже этих аппаратов с рук.

Больше 200 млн активных смартфонов имеют компании Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei и Honor. Это даёт каждому из них меньше 10% рынка, а их результаты в премиальном сегменте рынка со смартфонами по цене от $600 ещё ниже. На долю аппаратов Google Pixel по всему миру приходится только 1% активных смартфонов.

Изображение: Counterpoint Research

Развитие аппаратных компонентов в последние годы значительно замедлилось, поэтому привлекать внимание покупателей приходится другими достоинствами. В настоящее время речь идёт в первую очередь о возможностях искусственного интеллекта. В конце февраля Samsung представит аппараты серии Galaxy S26, в которых обещает революционные новшества ИИ.