Ремейк Dragon Quest VII в момент дебюта занял шестую строчку, тогда как популярная игра ARC Raiders впервые покинула тройку лидеров

Компания Valve опубликовала статистические данные в период между 3 февраля и 10 февраля 2026 года, рассказав о том, какие видеоигры и устройства продавались на этой неделе больше других. В лидеры вырвалась представленная на прошлой неделе игра Nioh 3. В момент максимальной востребованности в неё одновременно играли 88 тысяч человек. Другим положительным моментом является тот факт, что среди отзывов на неё на платформе Steam количество положительных равняется 82%.

На втором месте по продажам находится портативное игровое устройство Steam Deck. Замыкает пьедестал почёта шутер Helldivers 2, который не так давно получил доступных прежде только в первой части киборгов и танки.

Изображение: PCGamer

Выпущенная минувшей осенью популярная игра ARC Raiders впервые за всё время не вошла в тройку лидеров по продажам, заняв четвёртое место. Среди новинок топ-10 можно назвать пошаговую тактическую стратегию Menace, которая пока доступна не в окончательной версии, а в раннем доступе. На шестом месте находится представленная на прошлой неделе Dragon Quest VII Reimagined.

Если принимать во внимание бесплатные игры, первое место давно и прочно занимает Counter-Strike 2, на втором - PUBG: Battlegrounds, на седьмом - Where Winds Meet.