Инвесторы со временем начнут вкладывать средства в проекты с более предсказуемой отдачей

Согласно аналитическому прогнозу компании Gartner, в наступившем году расходы на искусственный интеллект по всему миру достигнут отметки в $2,52 трлн. Если этот прогноз сбудется, этот показатель станет на 44% выше результата 2025 года.

Большая часть расходов пойдёт на инфраструктуру искусственного интеллекта. В первую очередь это оптимизированные под ИИ серверы, расходы на которые вырастут на 49% и достигнут уровня в 17% от общего числа расходов на ИИ.

Если говорить именно о строительстве инфраструктуры, расходы на него будут равны $401 млрд. Со временем инвестировать начнут всё больше в коммерчески ценные проекты, от которых можно будет получить отдачу.

Аналитики полагают, что на рынке искусственного интеллекта наступил этап разочарования, который предваряет собой фазу продуктивности. В будущем эта технология может распространяться по большей части через уже имеющихся поставщиков программного обеспечения вместо самостоятельных и более рискованных предприятий. Это должно дать возможность увеличить окупаемость инвестиций и сделать их более предсказуемыми, после чего ИИ может начать распространяться в масштабах крупных организаций.