На сайте китайского производителя смартфонов OnePlus опубликовано сообщение о том, что работа будет продолжена в обычном режиме

Во вторник американское издание Android Headlines стало источником новости о том, что китайский производитель смартфонов, компания OnePlus, покинет рынок смартфонов. На сайте компании появилось заявление согласно которому информация была ложной и работа продолжится в прежнем режиме. Также заинтересованные стороны призвали проверять информацию и использовать сведения только из официальных источников.

На портале Android Headlines было опубликовано расследование, в рамках которого якобы было установлено, что материнская компания Oppo свернёт работу своего суббренда OnePlus. Было сказано, что по итогам 2024 года продажи аппаратов OnePlus сократились больше чем на 20%, с 17 млн единиц до 13 млн. Продажи смартфонов самой Oppo увеличились на 2,8%.

Ещё было сказано, что OnePlus перестанет продавать аппараты на территории Индии, где наблюдаются проблемы с гарантийным обслуживанием. Итогом этих проблем стало обвальное падение доли рынка в этой стране на 71% в течение всего года. Работающее на территории Индии подразделение OnePlus опровергло и эту информацию.

В статье говорится, что продажи OnePlus ухудшаются на других важных рынках, в том числе в Китае, Северной Америке и Европе. Это стало причиной увольнений сотрудников компании в этих странах и закрытия штаб-квартиры на территории США. Наконец, в качестве подтверждения проблем в компании вспомнили о релизе флагманского смартфона OnePlus 15. Этот релиз состоялся не на специальном мероприятии в присутствии прессы, а всего лишь в рамках видеоконференции.