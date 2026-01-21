Работа совместного предприятия должна начаться в апреле 2027 года

Компании Sony и TCL выпустили пресс-релиз, который сообщает о заключении ими стратегического партнёрства. Будет создано совместное предприятие, которое начнёт работу не позже апреля 2027 года. Управлять бизнесом по выпуску телевизоров будет TCL, которая получит 51% акций совместного предприятия, а у Sony будут оставшиеся 49%.

Работа над окончательным вариантом соглашения должна быть завершена к марту, но уже известно, что предприятие будет заниматься разработкой и дизайном, производством, продажами, логистикой и обслуживанием потребителей на международном уровне.

Обе компании до сих пор занимались производством телевизоров самостоятельно. При этом TCL также занимается выпуском панелей для телевизоров собственного изготовления и для сторонних производителей, в отличие от Sony.

Пресс-релиз рассказывает о планах по развитию бизнеса с применением высококачественных технологий изображения и звука от Sony и передовых технологий изображения TCL. Новые телевизоры продолжат выходить под брендом Bravia. Новое предприятие может продолжить сотрудничать с Google.