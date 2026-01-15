Это противоречит тенденциям прошлых лет и может быть связано с ожиданием роста цен из-за дефицита памяти

Собранные аналитиками Counterpoint Research и Hana Financial Investment статистические данные показывают, что спустя 9 месяцев после начала продаж смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S25 продаются не хуже, чем в первый месяц после своего релиза. С аппаратами прежних поколений такого не происходило. Обычно чем ближе день продажи смартфонов следующего поколения, тем ниже становятся продажи поколения предыдущего.

Точные причины подобного явления аналитики назвать затрудняются. Можно лишь строить предположения, согласно одному из которых популярности Galaxy S25 способствовали предложенные Samsung скидки. В ряде стран доступна программа обмена старого смартфона на новый с доплатой и различные акции у операторов мобильной связи. К тому же множество утечек касательно Galaxy S26 утверждают, что никаких революционных новшеств ждать не приходится.

Также не стоит забывать, что на весь рынок электроники давит кризис оперативной памяти. Покупатели уверены, что компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты в ближайшее время будут только дорожать, поэтому спешат совершить покупку, прежде чем цены вырастут слишком сильно. Это уже проявилось на рынке ПК, где продажи в последнем квартале 2025 года выросли.