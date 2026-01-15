Зарядка мощностью всего 25 Вт в базовых аппаратах премиальной серии Samsung Galaxy S может остаться в прошлом

К настоящему моменту неоднократно появлялись утечки данных о том, что премиальный смартфон нового поколения Samsung Galaxy S26 Ultra получит быструю зарядку с увеличенной мощностью. Предполагалось, что два других аппарата серии в этом плане улучшены не будут. Теперь инсайдер Ахмед Квайдер опровергает это и говорит о появлении в базовой модели Galaxy S26 зарядки мощностью 45 Вт.

Ранее также появлялись новости о том, что у этого смартфона будет установлен аккумулятор ёмкостью 4 300 мАч. Это станет шагом вперёд по сравнению с Galaxy S25 с его аккумулятором 4 000 мАч.

Galaxy S25 при наличии зарядки мощностью 25 Вт за полчаса заряжался от нуля до более чем 55%. Если стандартная модель Galaxy S26 действительно будет обновлена в плане зарядки, она сможет заряжаться за полчаса более чем до 70%.

Galaxy S26 Plus также должен поддерживать зарядку 45 Вт, как и его предшественник Galaxy S25 Plus. Что касается старшей модели Galaxy S26 Ultra, ожидается зарядка мощностью 60 Вт, что превосходит этот показатель у модели прошлого года.

Также были сведения о том, что все три аппарата будут поддерживать беспроводную зарядку стандарта Qi2.2 со встроенными магнитами. Мощность этой зарядки у Galaxy S26 Ultra составит 25 Вт, а у двух других моделей — 20 Вт.

Что касается процессоров, в большинстве стран Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus будут продаваться на чипе Samsung Exynos 2600. Старшая модель получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 во всех странах.