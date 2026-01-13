Стоимость модуля 32 ГБ достигает $500, а комплекты такого объёма оценивают почти в $600

Как и по всему миру, стоимость оперативной памяти типа DDR5 в Южной Корее продолжает стремительно расти. Особого внимания эта страна заслуживает по той причине, что она является родиной двух ведущих производителей оперативной памяти, компаний Samsung и SK Hynix.

В результате все ценовые движения происходят в первую очередь здесь, а уже затем добираются до других стран мира. Последняя информация от южнокорейских поставщиков для покупателей неутешительная. Одиночный модуль памяти DDR5-5600 CL46 на 16 ГБ стоит в пересчёте с местной валюты около $270-$300. Такие же комплекты памяти объёмом 32 ГБ предлагается приобретать за $450-$500. Память с поддержкой технологии Intel XMP и AMD Expo стоит $500-$650.

В США пока можно найти модули объёмом 16 ГБ за $165-$175, тогда как модули вместимостью 32 ГБ стоят $300-$400. Судя по Южной Корее, американские цены очень скоро вырастут. В ближайший месяц рост может достигнуть 30%.