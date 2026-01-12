Гиганты IT-рынка готовы не постоять за ценой в своём желании получить чипы как можно быстрее

Бум искусственного интеллекта привёл к тому, что взлетел спрос почти на все полупроводниковые продукты, в первую очередь на чипы памяти и на услуги занимающихся их упаковкой и тестированием компаний. Поскольку ведущим мировым производителем чипов является тайваньская компания TSMC, она оказалась в выигрыше в первую очередь. Аналитик из JPMorgan рассказал, что клиенты TSMC готовы платить надбавку в 100%, чтобы их чипы попали на производственные линии в первых рядах.

Конкретные клиенты названы не были, но в их число могут входить такие титаны отрасли, как производящие графические процессоры компании NVIDIA и AMD. У первой из них длительность производственного цикла составляет около 9 месяцев, поэтому для неё скорость особенно важна.

Подобные ускоренные производственные циклы дают TSMC возможность внедрять модель обслуживания с широким ассортиментом продукции. Это означает, что полученный от ускоренного производства доход составляет значительную часть общего дохода компании. Остаётся загадкой, как TSMC определяет приоритет клиентов и как справляется с сохранением уровня эффективности производства и сведением к минимуму ошибок при ускоренной работе.