Компания Qualcomm могла не успеть начать переговоры с Samsung о производстве своих премиальных процессоров

Релиз системы на чипе Exynos 2600 делает хорошую рекламу технологическому процессу Samsung 2 нм GAA. Он показывает разработчикам процессоров, что отставание от ведущего производителя TSMC сокращается и что Samsung можно доверить производство лучших чипов. Так уже сделала американская компания Tesla. Была информация о том, что скоро так же поступит и Qualcomm.

Известный инсайдер Digital Chat Station на портале Weibo утверждает, что производить чипы Snapdragon 8 Elite Gen 6 и его вариант Pro будет исключительно TSMC. Не исключено, что Samsung получит контракт на производство Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung уже могла отправить в Qualcomm образцы этого чипа для их оценки.

Предположительно, производство этой модели процессора обойдётся в $280 за один экземпляр. Выбрав двух производителей, Qualcomm пытается сократить производственные затраты и увеличить рентабельность.

Также инсайдер упомянул характеристики процессоров серии Snapdragon 8 Elite Gen 6. Центральный процессор имеет сочетание ядер 2 + 3 + 3 вместо прежних 2 + 6. Также упоминается графический процессор Adreno 850. Ранее этот же источник утверждал, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 будет работать с более слабым GPU и не поддерживать память LPDDR6 и хранилище типа UFS 5.0.