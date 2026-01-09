В пещере гоминидов была найдена окаменелость нижней челюсти времён смены магнитного полюса Земли

Работающие в карьере в Марокко учёные нашли останки гоминидов, возраст которых может составлять 773 000 лет. Находка способна поменять мнение учёных относительно того, когда современные люди в лице неандертальцев и денисовцев отделились от общего предка.

Открытие было сделано в пещере гоминидов рядом с Касабланкой. Здесь найдены почти полные нижние челюсти взрослых особей, челюстная кость ребёнка, позвонки и зубы с сочетанием древних и современных характеристик.

Опубликованные в журнале Nature результаты способны восполнить пробел в палеонтологической истории Африки. Во время рассматриваемого периода вместе с неандертальцами и денисовцами здесь мог обитать их последний общий предок. Антропологи не пришли к общему мнению о том, когда произошло разделение трёх линий, и оценки варьировались от 765 000 до 550 000 лет назад.

Достаточно точно возраст окаменелостей позволило определить регулярно меняющее полярность магнитное поле Земли, которое оставляет следы этого процесса в осадочных слоях. Осадочные породы вокруг найденных окаменелостей образовались во время последнего изменения полярности магнитного поля планеты. Известно, что оно случилось 773 000 лет назад и длилось на протяжении 8 000-11 000 лет.

Датировка дала возможность отнести найденные образцы к современникам найденного в Испании вида Homo antecessor. Ряд палеонтологов считают этот вид общим предком неандертальцев и современных людей. Найденные в Марокко окаменелости заметно отличаются от того, что находят в Европе.

Челюсти напоминают Homo erectus и другие жившие в Африке 1,89 млн-110 тысяч лет назад виды. При этом есть специфические особенности зубов, которые указывают на первых Homo sapiens и неандертальцев.

Из этого можно сделать вывод, что найденный в Марокко вид был промежуточной популяцией, у которой присущие Homo sapiens характеристики не были развиты в полной мере.

Главный итог этого открытия заключается в том, что Homo sapiens произошли от африканских популяций, предками которых были Homo erectus. Это опровергает альтернативные теории о происхождении Homo sapiens в Европе или Азии.