Компания попытается повторить успех Samsung Galaxy Z Fold

В послужном списке компании Motorola к настоящему времени имеется несколько складных смартфонов. При этом они достаточно однотипные, поскольку все относятся к форм-фактору раскладушек. В недалёком будущем это может измениться, поскольку Motorola собирается выпустить первый для себя складной смартфон в формате книжки.

Известный инсайдер Эван Бласс позаимствовал информацию из внутренней презентации компании Lenovo. Здесь перечисляются планы по выпуску продуктов на 2026 год. Именно здесь упоминается модель Razr Fold.

После успешного прошлогоднего релиза смартфона Samsung этот формат складных аппаратов пользуется особой популярностью. Если слухи окажутся правдивыми и в наступившем году Apple также выпустит свой первый складной смартфон, интерес покупателей может стать ещё большим. Именно на этом рассчитывает сыграть Motorola.

Описание говорит о великолепных экранах и революционной системе камер, которые должны поднять на новый уровень планку фотографических возможностей складных смартфонов. Прежние складные смартфоны Motorola не входили в число лидеров среди камер, так что производителю предстоит постараться, чтобы наверстать отставание.

До релиза этого смартфона Motorola собирается представить свой самый совершенный аппарат в истории под названием Signature. Этот же инсайдер в другом посте указал толщину его корпуса в 6,99 мм. Здесь будет четыре камеры с основной 50 Мп на основе сенсора Sony LYTIA 828 с диафрагмой f/1.6. Остальные камеры имеют такое же разрешение: сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.0 и с зумом 3х LYTIA 600 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Спереди будет камера 50 Мп Sony с диафрагмой f/2.0.

Среди других характеристик есть процессор Snapdragon 8 Gen 5, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с зарядкой 90 Вт, экран AMOLED 6,8 дюйма с частотой обновления 165 Гц. Motorola обещает до семи лет обновлений операционной системы и патчей безопасности вместо обычных для её флагманов 3-4 лет.