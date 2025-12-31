Oppo в новом году собирается представить очередной складной смартфон с улучшенной камерой и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5

Складной смартфон Oppo Find N5 считается успешным аппаратом, который не затерялся даже на фоне отлично продающегося Galaxy Z Fold 7. Китайский производитель планирует развить успех с моделью нового поколения. Инсайдер Digital Chat Station на Weibo рассказал о наличии в Find N6 внутреннего экрана с диагональю 8,12 дюйма и внешнего 6,62 дюйма. Размеры остались неизменными, но смартфон полегчал до 225 г и получит аккумулятор ёмкостью 5800 или 6000 мАч вместо 5600 мАч в Find N5.

Среди других характеристик были названы Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 или 16 ГБ памяти, хранилище до 1 ТБ и улучшенные камеры.

Сзади аппарат может получить камеру с разрешением 200 Мп. Неизвестно, будет это основная камера или телеобъектив. Рядом разместят две камеры по 50 Мп, как и в Find N5. Разрешение передней камеры может вырасти с 8 Мп до 20 Мп с добавлением ещё одной камеры 2 Мп.

Сроки релиза устройства не называются, но это может быть первая половина 2026 года, если судить по дате релиза Find N5.