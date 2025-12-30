С дизайном и функциональностью бюджетного смартфона Galaxy A07 5G уже можно ознакомиться

В декабре стало известно, что компания Samsung ведёт работу над смартфоном Galaxy A07 5G, который дополнит представленную в августе версию этого устройства без 5G. Потом появилось описание его процессора, конфигураций памяти, версии Android и ёмкости аккумулятора. Под конец года появилась возможность узнать, как этот аппарат будет выглядеть.

Произошло это благодаря Google Play Console и изданию TheTechOutlook. Изображение демонстрирует довольно широкие рамки вокруг экрана, U-образный вырез под камеру. Задняя панель обладает вертикальными полосами и двумя камерами со светодиодной вспышкой.

На изображении показан смартфон серого цвета. Снова подтверждено использование процессора MediaTek Dimensity 6300 и 8 ГБ памяти, а также системы Android 16.

Сейчас неизвестно, когда смартфон будет анонсирован и появится в продаже. Сертификация говорит о том, что разработка закончена, так что ждать осталось недолго.