Процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus в многоядерном тесте PassMark опередил Ultra 7 265K на 9,5%
Этот результат почти позволил ему встать в один ряд с моделью 285K

К настоящему времени в интернете уже было опубликовано несколько результатов тестирования процессора Intel Ultra 7 270K Plus. Недостающим звеном были тесты в бенчмарке PassMark, но теперь появились и они. В отличие от бенчмарка Geekbench, PassMark показывает более приближённую к реальным сценариям применения производительность.

Если сравнивать с другими представителями новой серии процессоров Arrow Lake Refresh, модель Core Ultra 7 270K Plus получила больше всего обновлений. Это означает четыре дополнительных ядра E, которые дали возможность на равных состязаться с процессором Core Ultra 9 285K. В одноядерном тесте 270K Plus без малого на 3% опережает Core Ultra 7 265K, а в многоядерном его преимущество достигает 9,5%. Более 5 000 баллов приближают чип к результатам модели 285K, как и 64 361 балл в многоядерном тесте.

Как и 285K, процессор 270K Plus 24-ядерный, с конфигурацией ядер 8 P и 16 E. Частоты также должны оказаться одинаковыми, за исключением частот ядер E в режиме Boost. Объём кэша у Ultra 7 270K Plus должен вырасти, делая новый процессор больше похожим на Ultra 9 285K.

Тестирование двух экземпляров процессора в PassMark пока не позволяет делать далеко идущие выводы, так что предстоит подождать большего количества результатов.

В серии Intel Arrow Lake Refresh будет три процессора: Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 9 290K Plus. Полный перечень их характеристик станет известен ближе к релизу.

#intel #процессоры #passmark
Источник: wccftech.com
IRanPast
17:19
1. ZFS не собирает никаких массивов. Это просто файловая система 2. В нормальном железнячем контроллере должна быть батарея минимум на 50 часов, этого достаточно. 3. Программный RAID проще восстанови...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
16:46
А что мешает диски сконфигурировать в RAID5 на аппаратном контроллере, а потом получившийся массив отформатировать в ZFS ? Мне - ничего. Да, ZFS позволяет из нескольких дисков собрать массив, я так т...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
LuftHunter
16:21
руки оторвать таким сборщикам. должно быть больше вентиляторов!
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Johan_WTF
16:10
Jackpot
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
IRanPast
16:01
Его в дурке амдешники каждый день бьют и не только бьют
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
DeN9I
15:49
И самое главное, помните, берегите свой рот и задний проход :)
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
Вячеслав Безруков
15:45
и что это за нытье? на комп с 6 HDD у тебя деньги значит были,а материнку заменить тебя жаба душила и ты хотел отдать в ремонт чтобы .... заплатить 9 тысяч? или что это за экономия под названием - дав...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Вячеслав Безруков
15:42
тебя ежедневно бьют амдшники или ты в дурке лежишь?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Никита Абсалямов
15:39
Всё просто сынок - налоги это плата за то, что тебе позволяют жить и работать на данной территории. Теперь понятно почему они увеличиваются?
Перспективы дезинфляции в России
Dentarg
15:31
Опять. То RTX 5090 за $40, то уберкомп вдвое дешевле, теперь это. Нафига фомо разгонять и людей злить? Настроение и так далеко от праздничного у большинства.
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
