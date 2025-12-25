Этот результат почти позволил ему встать в один ряд с моделью 285K

К настоящему времени в интернете уже было опубликовано несколько результатов тестирования процессора Intel Ultra 7 270K Plus. Недостающим звеном были тесты в бенчмарке PassMark, но теперь появились и они. В отличие от бенчмарка Geekbench, PassMark показывает более приближённую к реальным сценариям применения производительность.

Если сравнивать с другими представителями новой серии процессоров Arrow Lake Refresh, модель Core Ultra 7 270K Plus получила больше всего обновлений. Это означает четыре дополнительных ядра E, которые дали возможность на равных состязаться с процессором Core Ultra 9 285K. В одноядерном тесте 270K Plus без малого на 3% опережает Core Ultra 7 265K, а в многоядерном его преимущество достигает 9,5%. Более 5 000 баллов приближают чип к результатам модели 285K, как и 64 361 балл в многоядерном тесте.

Как и 285K, процессор 270K Plus 24-ядерный, с конфигурацией ядер 8 P и 16 E. Частоты также должны оказаться одинаковыми, за исключением частот ядер E в режиме Boost. Объём кэша у Ultra 7 270K Plus должен вырасти, делая новый процессор больше похожим на Ultra 9 285K.

Тестирование двух экземпляров процессора в PassMark пока не позволяет делать далеко идущие выводы, так что предстоит подождать большего количества результатов.

В серии Intel Arrow Lake Refresh будет три процессора: Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 9 290K Plus. Полный перечень их характеристик станет известен ближе к релизу.