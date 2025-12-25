Его ожидают в 2027 году, причём не только в составе смартфонов

Согласно последней информации от южнокорейского издания Korea Economic Daily, компания Samsung в настоящее время занимается разработкой мобильного процессора Exynos 2800. Он может стать первым с собственным GPU Samsung, релиз запланирован на 2027 год. Наличие собственного графического процессора позволит использовать чип не только в смартфонах. Другими сферами применения могут стать смарт-очки, роботы, автономные автомобили.

Создание GPU велось на протяжении нескольких последних лет, причём Samsung начала с бюджетных чипов, а не с флагманов. Недавно был представлен Exynos 2600 с разработанным совместно с AMD GPU Xclipse 960. Что касается Exynos 2800, источник не называет, какой техпроцесс будет использоваться при его производстве. Недавнее завершение разработки второго поколения техпроцесса 2 нм GAA позволяет предположить, что применять будут именно его.

Ещё Samsung в течение следующих двух лет собирается завершить работу над третьим поколением техпроцесса 2 нм (SF2+). Есть вероятность производства Exynos 2800 на нём.

Наличие собственного GPU позволит Samsung стать конкурентоспособнее на рынке смартфонов и создать более связную экосистему собственных устройств. Первыми смартфонами с собственным GPU в составе могут стать представители серии Galaxy S28.