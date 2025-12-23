Компания скупила почти половину первоначальных мощностей TSMC 2 нм и не собирается обращаться к Samsung

В 2026 году Apple выпустит процессоры A20 и A20 Pro, первые для себя на техпроцессе 2 нм. Они должны войти в состав смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone Fold, а в 2027 году в стандартный iPhone 20. Чтобы получить десятки миллионов чипов, Apple скупила более половины первоначальных производственных мощностей TSMC на техпроцессе 2 нм. Если верить последним данным, даже этого не хватает, но обращаться к Samsung с техпроцессом 2 нм GAA Apple не планирует.

TSMC настаивает на сохранении последних производственных процессов на Тайване, не позволяя создать надёжную сеть поставок в США. Компания планирует строительство трёх новых заводов для чипов 2 нм, но их ещё нужно дождаться.

Samsung недавно анонсировала первый чип 2 нм GAA. Exynos 2600 начнут производить на заводе в Тейлоре, США, опередив в этом TSMC. Южнокорейская компания заключила многомиллиардную сделку с Tesla и выполнила заказы на чипы на этом техпроцессе для двух китайских производителей оборудования для майнинга.

Об успехе техпроцесса 2 нм GAA судить рано. Сообщалось, что, когда Samsung впервые запустила массовое производство Exynos 2600 в сентябре, выпуск годных чипов был 50%, тогда как экономически успешными они станут на уровне 70%. Когда TSMC начинала пробное производство техпроцесса 2 нм в декабре 2024 года, выпуск годных чипов оценивался в 60%.